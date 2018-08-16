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Матч-центр
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Арунас Климавичус
№28
Защитник
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Команда
Гражданство
Литва
Дата рождения
5 окт. 1982 (37) лет
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
Жальгирис
0 : 5
Севилья
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
был в запасе
Жальгирис
0
Севилья
5
был в запасе
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
22:45
Севилья
1 : 0
Жальгирис
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
22:45
был в запасе
Севилья
1
Жальгирис
0
был в запасе
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
20:00
Вадуц
1 : 1
Жальгирис
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
20:00
был в запасе
Вадуц
1
Жальгирис
1
был в запасе
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:00
Жальгирис
1 : 0
Вадуц
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:00
был в запасе
Жальгирис
1
Вадуц
0
был в запасе
19.07.2018
19 июля 2018
чт
20:00
Жальгирис
1 : 1
КИ Клаксвик
19.07.2018
19 июля 2018
чт
20:00
был в запасе
Жальгирис
1
КИ Клаксвик
1
был в запасе