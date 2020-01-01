Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Тарас Михалик
№17
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
28 окт. 1983 (36) лет
Рост
184
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы групповой раунд
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
Россия. Премьер-лига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Локомотив
0
0
0
0
0