Тарас Михалик
№17
Защитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
28 окт. 1983 (36) лет
Рост
184
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Локомотив
0
0
0
0
0