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Лента
Матч-центр
Моя команда
Бруну Алвеш
№22
Защитник
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Команда
Парма
Гражданство
Португалия
Дата рождения
27 нояб. 1981 (38) лет
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Парма
19
0
0
2
0