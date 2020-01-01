Бруну Алвеш
№22
Защитник
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Команда
Парма
Гражданство
Португалия
Дата рождения
27 нояб. 1981 (38) лет
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Парма
19
0
0
2
0