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Лента
Матч-центр
Моя команда
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
россия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2017/2018
2010/2011
Лига Европы Групповой этап - 2017/2018
Команда
И
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Славия
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