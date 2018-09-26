Александр Шешуков
№2
Полузащитник
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Команда
Балтика
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 апр. 1983 (37) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 21:00
Балтика
2 : 3
Локомотив
42'
42'
42'
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 21:00
минуты: 1' - 107'
Балтика
2
Локомотив
3
минуты: 1' - 107'