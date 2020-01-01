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Лента
Матч-центр
Моя команда
Павел Мамаев
№17
Полузащитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 сент. 1988 (31) год
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
чемпионат европы
россия. кубок
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
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Ростов
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