Павел Мамаев
№17
Полузащитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 сент. 1988 (31) год
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ростов
1
1
0
1
0