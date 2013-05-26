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Исаак Окоронкво
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010
2009
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
Ростов
3 : 0
ЦСКА
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
минуты: 62' - 90'
Ростов
3
ЦСКА
0
минуты: 62' - 90'
17.05.2013
17 мая 2013
пт
16:00
Амкар
3 : 2
Ростов
17.05.2013
17 мая 2013
пт
16:00
был в запасе
Амкар
3
Ростов
2
был в запасе
12.05.2013
12 мая 2013
вс
17:30
Ростов
1 : 1
Зенит
12.05.2013
12 мая 2013
вс
17:30
был в запасе
Ростов
1
Зенит
1
был в запасе
4.05.2013
4 мая 2013
сб
14:45
Ростов
0 : 2
Кубань
4.05.2013
4 мая 2013
сб
14:45
был в запасе
Ростов
0
Кубань
2
был в запасе
7.12.2012
7 дек. 2012
пт
17:30
Ростов
2 : 3
Краснодар
7.12.2012
7 дек. 2012
пт
17:30
был в запасе
Ростов
2
Краснодар
3
был в запасе
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:30
Анжи
0 : 0
Ростов
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:30
был в запасе
Анжи
0
Ростов
0
был в запасе
5.10.2012
5 окт. 2012
пт
18:00
Ахмат
2 : 1
Ростов
5.10.2012
5 окт. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
17:30
Ростов
0 : 4
Рубин
52'
52'
52'
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
0
Рубин
4
минуты: 1' - 90'
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
14:00
Спартак
3 : 1
Ростов
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
3
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
19:00
Ростов
1 : 0
Динамо
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90'