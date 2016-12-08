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Алехандро Домингес
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
испания. примера
лига чемпионов
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
21:00
АПОЭЛ
2 : 0
Олимпиакос
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
21:00
минуты: 76' - 90'
АПОЭЛ
2
Олимпиакос
0
минуты: 76' - 90'
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
19:00
Астана
1 : 1
Олимпиакос
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
19:00
был в запасе
Астана
1
Олимпиакос
1
был в запасе
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
Олимпиакос
4 : 1
Астана
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
был в запасе
Олимпиакос
4
Астана
1
был в запасе
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
Олимпиакос
0 : 1
АПОЭЛ
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
был в запасе
Олимпиакос
0
АПОЭЛ
1
был в запасе
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
Янг Бойз
0 : 1
Олимпиакос
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
был в запасе
Янг Бойз
0
Олимпиакос
1
был в запасе