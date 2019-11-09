Роман Шишкин
№49
Защитник
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Команда
Спартак
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 янв. 1987 (33) года
Рост
177
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 15:00
Мордовия
1 : 1
Торпедо
45'
45'
45'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 15:00
45'
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'