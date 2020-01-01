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Лента
Матч-центр
Моя команда
Роман Павлюченко
№9
Нападающий
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Команда
Арарат-Армения
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
чемпионат европы групповой раунд
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
Россия. Кубок - 2016/2017
Команда
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Урал
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