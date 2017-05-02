Роман Павлюченко
№9
Нападающий
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Команда
Арарат-Армения
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2.05.2017 2 мая 2017 вт 18:45
Локомотив
2 : 0
Урал
2.05.2017 2 мая 2017 вт 18:45
минуты: 1' - 46'
Локомотив
2
Урал
0
минуты: 1' - 46'
6.04.2017 6 апр. 2017 чт 17:00
Урал
2 : 1
Рубин
6.04.2017 6 апр. 2017 чт 17:00
был в запасе
Урал
2
Рубин
1
был в запасе