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Лента
Матч-центр
Моя команда
Роман Павлюченко
№9
Нападающий
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Команда
Арарат-Армения
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
чемпионат европы групповой раунд
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2.05.2017
2 мая 2017
вт
18:45
Локомотив
2 : 0
Урал
2.05.2017
2 мая 2017
вт
18:45
минуты: 1' - 46'
Локомотив
2
Урал
0
минуты: 1' - 46'
6.04.2017
6 апр. 2017
чт
17:00
Урал
2 : 1
Рубин
6.04.2017
6 апр. 2017
чт
17:00
был в запасе
Урал
2
Рубин
1
был в запасе