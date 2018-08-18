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Илья Гультяев
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 сент. 1988 (31) год
Рост
180
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Тамбов
2 : 2
Мордовия
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
был в запасе
Тамбов
2
Мордовия
2
был в запасе
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
18:30
Тамбов
1 : 2
Краснодар-2
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
18:30
был в запасе
Тамбов
1
Краснодар-2
2
был в запасе
22.07.2018
22 июля 2018
вс
18:00
Балтика
1 : 2
Тамбов
22.07.2018
22 июля 2018
вс
18:00
был в запасе
Балтика
1
Тамбов
2
был в запасе
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
Зенит-2
1 : 2
Тамбов
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
был в запасе
Зенит-2
1
Тамбов
2
был в запасе