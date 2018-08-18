Илья Гультяев
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 сент. 1988 (31) год
Рост
180
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
Тамбов
2 : 2
Мордовия
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
был в запасе
Тамбов
2
Мордовия
2
был в запасе
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 18:30
Тамбов
1 : 2
Краснодар-2
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 18:30
был в запасе
Тамбов
1
Краснодар-2
2
был в запасе
22.07.2018 22 июля 2018 вс 18:00
Балтика
1 : 2
Тамбов
22.07.2018 22 июля 2018 вс 18:00
был в запасе
Балтика
1
Тамбов
2
был в запасе
17.07.2018 17 июля 2018 вт 17:00
Зенит-2
1 : 2
Тамбов
17.07.2018 17 июля 2018 вт 17:00
был в запасе
Зенит-2
1
Тамбов
2
был в запасе