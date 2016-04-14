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Радослав Ковач
№15
Защитник
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Команда
Спарта
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2015/2016
2013/2014
14.04.2016
14 апр. 2016
чт
22:05
Спарта
2 : 4
Вильярреал
63'
63'
63'
14.04.2016
14 апр. 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Спарта
2
Вильярреал
4
минуты: 1' - 90'
7.04.2016
7 апр. 2016
чт
22:05
Вильярреал
2 : 1
Спарта
7.04.2016
7 апр. 2016
чт
22:05
минуты: 28' - 90'
Вильярреал
2
Спарта
1
минуты: 28' - 90'
25.02.2016
25 февр. 2016
чт
21:00
Краснодар
0 : 3
Спарта
25.02.2016
25 февр. 2016
чт
21:00
был в запасе
Краснодар
0
Спарта
3
был в запасе
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
23:05
Спарта
1 : 0
Краснодар
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
23:05
был в запасе
Спарта
1
Краснодар
0
был в запасе