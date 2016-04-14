Радослав Ковач
№15
Защитник
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Команда
Спарта
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.04.2016 14 апр. 2016 чт 22:05
Спарта
2 : 4
Вильярреал
63'
63'
63'
14.04.2016 14 апр. 2016 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Спарта
2
Вильярреал
4
минуты: 1' - 90'
7.04.2016 7 апр. 2016 чт 22:05
Вильярреал
2 : 1
Спарта
7.04.2016 7 апр. 2016 чт 22:05
минуты: 28' - 90'
Вильярреал
2
Спарта
1
минуты: 28' - 90'
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 21:00
Краснодар
0 : 3
Спарта
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 21:00
был в запасе
Краснодар
0
Спарта
3
был в запасе
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 23:05
Спарта
1 : 0
Краснодар
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 23:05
был в запасе
Спарта
1
Краснодар
0
был в запасе