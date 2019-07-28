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Лента
Матч-центр
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Иван Таранов
№22
Защитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 июня 1986 (33) года
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
лига европы плей-офф
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2014/2015
28.07.2019
28 июля 2019
вс
11:00
Енисей
0 : 1
Краснодар-2
88'
88'
88'
28.07.2019
28 июля 2019
вс
11:00
88'
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Краснодар-2
1
минуты: 1' - 90'
24.07.2019
24 июля 2019
ср
17:00
Краснодар-2
1 : 1
Текстильщик
73'
73'
73'
24.07.2019
24 июля 2019
ср
17:00
73'
минуты: 1' - 90'
Краснодар-2
1
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90'