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Лента
Матч-центр
Моя команда
Милош Красич
№7
Полузащитник
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Команда
Лехия
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
италия. кубок
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
25.04.2013
25 апр. 2013
чт
22:05
Фенербахче
1 : 0
Бенфика
25.04.2013
25 апр. 2013
чт
22:05
минуты: 87' - 90'
Фенербахче
1
Бенфика
0
минуты: 87' - 90'
11.04.2013
11 апр. 2013
чт
22:05
Лацио
1 : 1
Фенербахче
11.04.2013
11 апр. 2013
чт
22:05
минуты: 87' - 90'
Лацио
1
Фенербахче
1
минуты: 87' - 90'
14.03.2013
14 марта 2013
чт
23:05
Фенербахче
1 : 1
Виктория
14.03.2013
14 марта 2013
чт
23:05
был в запасе
Фенербахче
1
Виктория
1
был в запасе