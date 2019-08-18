Алан Касаев
№11
Полузащитник
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Команда
Балтика
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 апр. 1986 (34) года
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 18:00
Авангард
1 : 1
Чайка
38'
38'
38'
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 18:00
38'
минуты: 1' - 90'
Авангард
1
Чайка
1
минуты: 1' - 90'