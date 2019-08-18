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Лента
Матч-центр
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Алан Касаев
№11
Полузащитник
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Команда
Балтика
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 апр. 1986 (34) года
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
отборочные матчи к че-2016
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
Авангард
1 : 1
Чайка
38'
38'
38'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
38'
минуты: 1' - 90'
Авангард
1
Чайка
1
минуты: 1' - 90'