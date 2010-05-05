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Матч-центр
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Дмитрий Сенников
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
5.05.2010
5 мая 2010
ср
17:45
Локомотив
0 : 1
Сатурн
5.05.2010
5 мая 2010
ср
17:45
был в запасе
Локомотив
0
Сатурн
1
был в запасе
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
13:00
Зенит
1 : 0
Локомотив
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
13:00
был в запасе
Зенит
1
Локомотив
0
был в запасе
4.04.2010
4 апр. 2010
вс
18:00
Локомотив
3 : 2
Динамо
4.04.2010
4 апр. 2010
вс
18:00
был в запасе
Локомотив
3
Динамо
2
был в запасе
28.03.2010
28 марта 2010
вс
13:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
28.03.2010
28 марта 2010
вс
13:00
был в запасе
Спартак
2
Локомотив
1
был в запасе
20.03.2010
20 марта 2010
сб
19:00
Локомотив
3 : 0
Крылья Советов
20.03.2010
20 марта 2010
сб
19:00
был в запасе
Локомотив
3
Крылья Советов
0
был в запасе
14.03.2010
14 марта 2010
вс
14:00
Рубин
2 : 0
Локомотив
14.03.2010
14 марта 2010
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'