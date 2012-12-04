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Милан Йованович
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
2009/2010
4.12.2012
4 дек. 2012
вт
22:45
Малага
2 : 2
Андерлехт
50'
50'
50'
4.12.2012
4 дек. 2012
вт
22:45
50'
минуты: 1' - 85'
Малага
2
Андерлехт
2
минуты: 1' - 85'
21.11.2012
21 нояб. 2012
ср
22:45
Андерлехт
1 : 3
Милан
21.11.2012
21 нояб. 2012
ср
22:45
минуты: 1' - 77'
Андерлехт
1
Милан
3
минуты: 1' - 77'
6.11.2012
6 нояб. 2012
вт
22:45
Андерлехт
1 : 0
Зенит
6.11.2012
6 нояб. 2012
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Андерлехт
1
Зенит
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2012
24 окт. 2012
ср
19:00
Зенит
1 : 0
Андерлехт
72'
72'
72'
24.10.2012
24 окт. 2012
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
1
Андерлехт
0
минуты: 1' - 90'
3.10.2012
3 окт. 2012
ср
21:45
Андерлехт
0 : 3
Малага
3.10.2012
3 окт. 2012
ср
21:45
минуты: 1' - 59'
Андерлехт
0
Малага
3
минуты: 1' - 59'