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Динияр Билялетдинов
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 февр. 1985 (35) лет
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
отборочные матчи к че-2012
англия. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2013/2014
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
19:00
Тракай
1 : 1
Партизан
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Тракай
1
Партизан
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:30
Партизан
1 : 0
Тракай
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Партизан
1
Тракай
0
минуты: 1' - 90'
19.07.2018
19 июля 2018
чт
18:00
Иртыш
0 : 1
Тракай
19.07.2018
19 июля 2018
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Иртыш
0
Тракай
1
минуты: 1' - 90'