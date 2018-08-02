Динияр Билялетдинов
№14
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 февр. 1985 (35) лет
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2.08.2018 2 авг. 2018 чт 19:00
Тракай
1 : 1
Партизан
2.08.2018 2 авг. 2018 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Тракай
1
Партизан
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:30
Партизан
1 : 0
Тракай
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Партизан
1
Тракай
0
минуты: 1' - 90'
19.07.2018 19 июля 2018 чт 18:00
Иртыш
0 : 1
Тракай
19.07.2018 19 июля 2018 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Иртыш
0
Тракай
1
минуты: 1' - 90'