Состав всех групп финального этапа Евро-2020

30 ноября 2019, 20:59
Так выглядели корзины перед началом жеребьевки Евро-2020.
dpa/Global Look Press

Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020. Вот результаты:

Группа А (Рим - Баку) 

  • Турция
  • Италия
  • Уэльс
  • Швейцария

Группа В (Санкт-Петербург - Копенгаген)

  • Дания
  • Финляндия
  • Бельгия
  • Россия

Группа С (Амстердам - Бухарест)

  • Нидерланды
  • Украина
  • Австрия
  • Грузия/Белоруссия/Северная Македония/Косово*
     

Группа D (Лондон - Глазго)

  • Англия
  • Хорватия
  • Шотландия/Израиль/Норвегия/Сербия*
  • Чехия

Группа Е (Бильбао - Дублин)

  • Испания
  • Швеция
  • Польша
  • Босния и Герцеговина/Северная Ирландия/Словакия/Ирландия*

Группа F (Мюнхен - Будапешт)

  • Исландия/Румыния/Болгария/Венгрия*
  • Португалия
  • Франция
  • Германия

    * Определятся по результатам плей-офф Лиги Наций (в марте). 
Все фото: РФС
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