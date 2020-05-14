«Молюсь за семью Нурмагомедовых». Макгрегор поддержал отца Хабиба

Абдулманап Нурмагомедов лечится в московском госпитале. На фоне пневмонии он впадал в кому и перенес инсульт. Тут читайте все подробности о состоянии отца Хабиба.

Твит Конора – максимальная поддержка: «Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Это человек, ответственный за большее количество чемпионов мира по всем дисциплинам борьбы, чем мы даже знаем. Настоящий гений! Было грустно услышать эту новость сегодня вечером. Молюсь за семью Нурмагомедовых в это время».