Английские клубы под руководством Моуринью проиграли все серии пенальти

05 марта 2020, 10:54
  • «Челси» – пять раз.
  • «МЮ» – один.
  • «Тоттенхэм» – еще один.

«Тоттенхэм» проиграл «Норвичу» и вылетел из Кубка Англии.

Так в тренерской карьере Моуринью набралось уже семь поражений в серии пенальти, когда он работал в английских клубах. Побед в Англии еще не было, а последний личный успех Моуринью в серии одиннадцатиметровых случился еще в «Интере» (2008 год). «Реал» Моуринью бил пенальти один раз – и тоже проиграл.

Как дела у Моуринью
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