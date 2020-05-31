«Боруссия» М забила 3000+ голов в Бундеслиге
31 мая 2020, 19:48
Первый гол в матче с «Унионом» (забил Флориан Нойхаус) стал 3000-м для гладбахской «Боруссии» в чемпионате Германии.
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По количеству голов в Бундеслиге она вышла на четвертое место. Топ-3 по этому показателю выглядит так:
🥇 «Бавария» – 4119.
🥈 «Боруссия» Д – 3206.
🥉 «Вердер» – 3162.
После матча с «Унионом» у «Боруссии» М на счету 3003 гола.
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