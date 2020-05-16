Сначала Гейджи подерется с Хабибом, потом – с Конором

16 мая 2020, 12:45

Джастин Гейджи дал интервью ESPN. Он откажется от поединка с Конором до боя с Хабибом – подерутся только в случае отказа самого Хабиба. Следующий бой планирует на сентябрь.

Главные цитаты:

О поединке с Хабибом: «Это бой, который я хочу. Это бой, который я заработал и заслужил. Это единственный бой для меня сейчас».

О вызовах Конора: «Когда я побью Хабиба, побьюсь с Конором, потому что я пытаюсь заработать. Я думаю, что он должен согласится».

Что интересного в Гэтжи
Уф, какой жесткий Гейджи: постоянные нокауты, мечты о бое с Хабибом, угрозы Уайту («ударю в нос»)
Гейджи узнают из-за победного сальто. Так он терял лицензию, бесил тренера и прокачивал образ
Кто такой Гейджи – соперник Хабиба. Для тех, кто только узнал эту фамилию из новостей