Вратарь-рекордсмен Билялов останется в «Ак Барсе» еще на два года, хотя им интересовались в НХЛ
11 апреля 2020, 17:52
Новое соглашение вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова рассчитано до конца сезона-2021/22. Билялов – обладатель рекордной сухой серии в чемпионатах России. Он не пропускал шайбы 316 минут и 9 секунд.
В декабре 2019-го Sportsnet писал, что Биляловым интересуется «Торонто» и еще несколько команд НХЛ.
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