«Манчестер Сити» выиграл Кубок Лиги в третий раз подряд

01 марта 2020, 21:32

В финале «Сити» обыграл «Астон Виллу» (голы забили Агуэро, Родри, у «Виллы» – Саматта). Несколько фактов из этого финала Кубка Лиги:

  • Это восьмой трофей Пепа Гвардиолы в Англии.
  • Для Гвардиолы это был 25-й финал в тренерской карьере. В 21 из них он победил.
  • «Манчестер Сити» побеждает в Кубке Лиги в третий раз подряд. Это повторение достижений «Ливерпуля» (побеждал в КЛ в период с сезона-1980/81 по сезон-1983/84).
  • Агуэро забил 10 мячей в 6 последних матчах. Кроме того, он принял участие в 8 из последних 10 голов «Манчестер Сити» на «Уэмбли».
  • «Астон Вилла» играла в 9-м финале Кубка Лиги (победила только в 5). Больше финалов КЛ только у «Ливерпуля» – 12.
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