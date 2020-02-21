Впервые с 1993 года за одну неделю в еврокубках победили пять немецких клубов

Клубы из Германии лучше всех подошли к возобновлению сезона еврокубков. Вот их результаты на этой неделе. Пять из пяти: «Боруссия» Д – «ПСЖ» 2:1;

«Тоттенхэм» – «Лейпциг» 0:1;

«Айнтрахт» – «Ред Булл» 4:1;

«Байер» – «Порту» 2:1;

«Вольфсбург» – «Мальме» 2:1.

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Четыре из пяти матчей немцы проводили дома и в них обязательно пропускали по голу. Единственная сухая победа – у «Лейпцига» на выезде. Пять побед на одной неделе для немецких клубов случились впервые с 1993 года.

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