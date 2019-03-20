ЧМ по фигурному катанию, короткая программа: Загитова выиграла, Медведева не попала в тройку

Сейчас проходит чемпионат мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. В короткой программе участвовали три спортсменки из России. Алина Загитова стала недосягаемой с 82,08 балла, следом за ней расположились Каори Сакамото из Японии (76,86) и фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева (75,96).



Евгения Медведева заняла четвертое место с результатом 74,23. Софья Самодурова финишировала девятой (70,42).



Все наши фигуристки оптимистично высказались по своим выступлениям. «Прокатом я довольна. Очень тепло встречала публика. Мне очень нравится здесь выступать, здесь всегда поддерживают», – цитирует Загитову ТАСС.



«Я выполнила все свои мечты как спортсменка – побывала на Олимпиаде, по два раза выиграла все. Люди мечтают попасть на Игры, а я абсолютно счастлива. То, что я делаю сейчас, делаю для себя, родных, публики, истории фигурного катания», – отметила в интервью ТАСС Медведева.



«Когда с тренерами посмотрели итоговый протокол, то были удовлетворены. Все было сделано на высшем уровне, как я и хотела. Так что прокатом довольна», – рассказала Самодурова в эфире «Матч ТВ».



Произвольные программы у женщин запланированы на 22 марта.