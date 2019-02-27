«Внутри меня жила маленькая девочка. Но вы ее убили», – твит Туктамышевой после непопадания на ЧМ

«Внутри меня еще жила маленькая девочка, которая наивно верила. Но вы ее убили. Но я боец и я еще вернусь».

Резонанс связан с проблемой выбора между Евгенией Медведевой и Елизаветой Туктамышевой: Федерация фигурного катания России до последнего не знала, кого из двух спортсменок включать в состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Японии с 19 по 24 марта.

В итоге совет из 27 членов проголосовал за Медведеву: 19 голосов у нее, 9 – у Туктамышевой, еще один участник совета воздержался.

Вице-президент организации Вера Богуш в интервью «Спорт-Экспрессу» прокомментировала это так: «Мы приняли решение выбирать фигуристов не по прокатам, а только по спортивному принципу. Все решается Тренерским советом, потом решение по составу выносится на обсуждение Исполкома. Он может с этим согласиться или высказать свое мнение».