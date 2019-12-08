Все медали у России, новые четверные и поражение Загитовой – таким был финал Гран-при по фигурке

08 декабря 2019, 00:25

В фигурном катании проходил финал серии Гран-При. Из девушек-одиночниц участвовали шесть человек. 6 декабря они катали короткие программы, а через сутки представили произвольные. Общие результаты такие: все три призовых места остались за россиянками, но олимпийская чемпионка Алина Загитова оказалась на последнем месте. Она проиграла победительнице 42 балла.

Итоговые баллы:

  1. Алена Косторная (Россия) – 247,59 (мировой рекорд)
  2. Анна Щербакова (Россия) – 240,92
  3. Александра Трусова (Россия) – 233,18
  4. Рика Кихира (Япония) – 216,47
  5. Брэди Теннелл (США) – 212,18
  6. Алина Загитова (Россия) – 205,23
AFLO/Global Look Press

Еще несколько фактов об этом соревновании:

  • В отдельно взятой короткой программе Алена Косторная тоже победила с мировым рекордом (85,45 балла).
  • Анна Щербакова выиграла произвольную программу, но Косторная сохранила преимущество после короткой.
  • Олимпийская чемпионка Алина Загитова была второй после короткой программы, но всем проиграла произвольную.
  • Александра Трусова заявила в произвольную программу пять четверных прыжков (самый сложный прыжок по количеству оборотов). Чисто исполнила только три.
  • Александра Трусова выполнила чистый четверной флип. Это произошло впервые в истории женского фигурного катания. 
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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