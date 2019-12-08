Все медали у России, новые четверные и поражение Загитовой – таким был финал Гран-при по фигурке

В фигурном катании проходил финал серии Гран-При. Из девушек-одиночниц участвовали шесть человек. 6 декабря они катали короткие программы, а через сутки представили произвольные. Общие результаты такие: все три призовых места остались за россиянками, но олимпийская чемпионка Алина Загитова оказалась на последнем месте. Она проиграла победительнице 42 балла.

Итоговые баллы: