Игроки и тренеры «Саутгемптона» после 0:9 от «Лестера» отдадут зарплату на благотворительность

28 октября 2019, 15:40
Saints Foundation

В 10-м туре АПЛ «Саутгемптон» получил дома девять голов от «Лестера». Результат настолько шокирующий, что факты вокруг игры даже не вместились в один итоговый материал, мы также рассказали про несколько интересных цифр.

В «Саутгемптоне» решили собрать зарплату за тот день игры с «Лестером» и отдать ее на благотворительность в центр Saints Foundation – это независимая организация, действующая при поддержке футбольного клуба. Решение после матча приняли тренеры и игроки.

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Цель Saints Foundation – с помощью футбола изменить жизнь в Саутгемптоне. Вовлечение в сообщество, мотивация вести здоровый образ жизни, вдохновение и возможность реализация потенциала – этим живет организация.

Каждый год Saints Foundation работает с 12 тысячами людей различных возрастов.

«Саутгемптон» продолжает подготовку к следующему матчу, который будет сыгран против «Манчестер Сити» в рамках Кубка лиги.

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