В Бундеслиге от девятого места до первого – всего два очка! Пока на лидерство претендует аж половина команд

Лучше посмотреть на эту красоту сразу. Большинство команд уже сыграли матчи восьмого тура. Единственный из группы лидеров, кто не играл, – «Шальке». У него матч в воскресенье в гостях против «Хоффенхайма».

В более крупном варианте таблицу можно увидеть тут. Для «Шальке» это будет вторая попытка возглавить таблицу. Первая провалилась до перерыва на матчи сборных – на последних минутах клуб упустил победу над «Кельном». А вот что было в туре: «Бавария» была близка к тому, чтобы стать первой, но пропустила на последней минуте в Аугсбурге. Итог – 2:2;

«Лейпциг» и «Вольфсбург» друг друга на вершину не пустили – сыграли в Лейпциге 1:1;

Дерзнуть мог «Фрайбург», но вдруг проиграл в Берлине «Униону» – 0:2.

Был шанс и у «Байера», но он еще в пятницу сгорел во Франкфурте – 0:3 от «Айнтрахта».

Именно потому менхенгладбахская «Боруссия» осталась первой, даже проиграв 0:1 в Дортмунде.

Люсьен Фавр очень рад – растерял кучу очков, но в одном балле от лидера.