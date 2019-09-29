«Уфа» в твиттере предложила своего тренера Спартаку – и показала графику, что это поможет

Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака». Исполняющим обязанности тренера клуба станет Сергей Кузнецов (ищите ссылку на текст о нем ниже).

Пока что кандидатура постоянного тренера неизвестна – нет даже никакой инсайдерской информации. В это время «Уфа» предложила «Спартаку» тренера Сергея Томарова.