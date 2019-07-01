Панарин и Бобровский разъехались из «Коламбуса» в разные команды: «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флориду»

01 июля 2019, 20:36

В НХЛ случились два важных трансфера российских хоккеистов.

Экс-форвард «Коламбуса» Артемий Панарин подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». Случилось это в первый день открытия рынка свободных агентов в НХЛ.

По данным Sportsnet и журналиста Дэвида Паньотты, условия следующие:

• Панарин подписал семилетний контракт с «Рейнджерс».

• Общая сумма контракта составит $81,5 млн, примерно $11,6 млн в год.

• С такой зарплатой Панарин – второй игрок НХЛ, выше только форвард Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» ($12,5 млн).

• Панарин мог бы заработать на $7 млн больше, если бы принял предложение «Нью-Йорк Айлендерс» – клуб предлагал $12,5 млн в год.

• Ранее «Коламбус» предлагал Панарину контракт на восемь лет с годовой зарплатой $12 млн, а «Колорадо» – $11,6 млн и шестилетнее соглашение.

• Возможностью приобретения Панарина также интересовались «Флорида» и «Чикаго».

Панарин в прошлом сезоне НХЛ забросил 28 шайб и сделал 59 результативных передач. С «Коламбусом» он дошел до полуфинала Восточной конференции, где его клуб уступил «Бостону» в шести матчах.

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Кроме того, «Флорида Пантерз» объявила о переходе российского голкипера Сергея Бобровского, который играл за «Коламбус».

Контракт – на семь лет.

• Зарплата за сезон - $10 млн.

Бобровский – второй вратарь в НХЛ по уровню зарплаты, выше только Кэри Прайс («Монреаль»), который зарабатывает $10,5 млн в год.

В сезоне-2018/19 Бобровский выиграл 37 матчей из 62 с «Коламбусом», отразив 91,3% броска с коэффициентом надежности 2,58. Цифры в плей-офф: 10 игр, 92,5% отражений, 2,41 шайбы за игру.

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