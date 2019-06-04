Весной «Айнтрахт» выкупил Йовича за 7 миллионов евро. «Реал» заплатил за него минимум 60
04 июня 2019, 15:49
«Реал» объявил о трансфере форварда Луки Йовича из «Айнтрахта». С 21-летним парнем подписали шестилетний контракт. Transfermarkt пишет, что «Реал» отдал 60 миллионов евро. Marca до этого утверждала, что он обойдется «Реалу» в 65-70 миллионов.
Вот история последних переходов в карьере Йовича. Вы удивитесь, но там есть «Бенфика».
- «Црвена Звезда» была первым клубом в карьере Йовича. Он занимался в клубной академии, начал карьеру в сербском чемпионате и стал чемпионом. Там его нашла «Бенфика» и забрала в Португалию за 6,6 миллиона евро.
- Для португальцев это казалось выгодным вложением, но Йович в «Бенфике» не заиграл. Хотя он выиграл чемпионат Португалии, всего два матча за первую команду никого не убедили.
- «Бенфика» без проблем отдала Йовича «Айнтрахту» в двухлетнюю аренду. «Айнтрахт» договорился о пункте фиксированного выкупа Йовича за 7 миллионов евро. Это стало особенно актуально, когда Йович заиграл и стал много забивать.
- В этом сезоне он сыграл в Бундеслиге 32 матча, забил 17 голов и сделал шесть ассистов. С Йовичем «Айнтрахт» успешно выступал в кубковых турнирах. В сезоне-2017/18 Йович выиграл Кубок Германии, а теперь дошел с «Айнтрахтом» до полуфинала Лиги Европы.
- В апреле «Айнтрахт» объявил, что воспользуется той самой опцией выкупа. С Йовичем тогда сразу подписали контракт до 2023 года, чтобы летом требовать за него максимально возможные деньги. Удерживать в клубе Йовича не стали – доход в такой ситуации просто важнее.
«Айнтрахт» попрощался с Йовичем классным видео. Тут весь прогресс парня, которого два года назад боялись выпускать на поле:
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