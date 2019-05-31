У «Интера» 12 тренеров за 10 лет. Теперь там будет Конте

31 мая 2019, 15:50

Антонио Конте – новый главный тренер «Интера». «Это клуб с высокими амбициями и богатой историей», – объяснил свой выбор Конте. На этом посту он заменил Лучано Спаллетти, который работал в «Интере» два последних сезона.

За последние 10 лет в клубе находилось сразу 12 тренеров, включая Конте. В списке очень много известных фамилий:

  • Жозе Моуринью
  • Рафаэль Бенитес
  • Леонардо
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Клаудио Раньери
  • Андреа Страмаччони
  • Вальтер Маццари
  • Роберто Манчини
  • Франк де Бур
  • Стефано Пиоли
  • Лучано Спаллетти
  • Антонио Конте

Это гораздо больше, чем у других итальянских топ-клубов за тот же период:

  • «Милан» – 9
  • «Рома» – 8
  • «Ювентус» – 6
  • «Наполи» – 5

Последний выигранный трофей «Интера» датируется 2011 годом – это Кубок Италии, в финале которого был обыгран «Палермо» (3:1). Тогда в составе «Интера» забивали Это’О и Милито, за него играли символы успехов клуба конца 2000-х – Дзанетти, Матерацци и Снейдер. 

На прошлой неделе «Интер» завершил свой восьмой подряд сезон без трофеев.

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