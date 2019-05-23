Клубам АПЛ выплатили 2 миллиарда фунтов. В первом сезоне АПЛ сумма выплат была в 70 раз меньше

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Meritmoney – сумма, которую клуб получает за место в турнирной таблице.

Facilityfees – телеправа за матчи в прямом эфире. Есть фиксированная сумма за 10 матчей, по миллиону с небольшим набавляется клубу за каждый следующий матч, если их уже больше 10

EqualsharedomesticTV – одинаковая сумма каждому клубу за сезон от ТВ-компании

EqualshareoverseasTV – одинаковая сумма каждому клубу от зарубежных ТВ-компаний

Centralcommercial – одинаковая сумма каждому клубу от спонсоров и рекламы

Главное из этой таблицы:

• Больше всех призовых денег за выступление в АПЛ получил чемпион «Ман Сити» – 38,37 млн фунтов, меньше всех – «Хаддерсфилд» (1,9 млн фунтов).

• Но по сумме доходов от игр, показанных в прямом эфире, лидер «Ливерпуль» – 33,4 млн . Худшие – «Уотфорд», «Борнмут», «Саутгемптон» и «Хаддерсфилд» (по 12,198 млн).

• Каждый клуб в обязательном порядке получает от телекомпаний и спонсоров по 82,5 млн за сезон (последние три колонки в таблице).

• Таким образом, меньше всех в этом сезоне денег получил «Хаддерсфилд», но их сумма составила 96,6 млн фунтов. Больше всех заработал «Ливерпуль» – 152,4 млн.

• Сумма общих выплат всем клубам – 2,456 миллиарда фунтов .

Ник Харрис также привел таблицу из самого первого розыгрыша АПЛ – в сезоне-1992/93. Там было 22 команды. Суммы впечатляют.