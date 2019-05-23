Клубам АПЛ выплатили 2 миллиарда фунтов. В первом сезоне АПЛ сумма выплат была в 70 раз меньше

23 мая 2019, 22:17

Журналист издания Sporting Intelligence Ник Харрис показал в своем твиттере суммы заработков клубов АПЛ за минувший сезон.

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  • Meritmoney – сумма, которую клуб получает за место в турнирной таблице.
  • Facilityfees – телеправа за матчи в прямом эфире. Есть фиксированная сумма за 10 матчей, по миллиону с небольшим набавляется клубу за каждый следующий матч, если их уже больше 10
  • EqualsharedomesticTV – одинаковая сумма каждому клубу за сезон от ТВ-компании
  • EqualshareoverseasTV – одинаковая сумма каждому клубу от зарубежных ТВ-компаний
  • Centralcommercial – одинаковая сумма каждому клубу от спонсоров и рекламы

Главное из этой таблицы:

• Больше всех призовых денег за выступление в АПЛ получил чемпион «Ман Сити» – 38,37 млн фунтов, меньше всех – «Хаддерсфилд» (1,9 млн фунтов).

Но по сумме доходов от игр, показанных в прямом эфире, лидер «Ливерпуль» – 33,4 млн. Худшие – «Уотфорд», «Борнмут», «Саутгемптон» и «Хаддерсфилд» (по 12,198 млн).

• Каждый клуб в обязательном порядке получает от телекомпаний и спонсоров по 82,5 млн за сезон (последние три колонки в таблице).

• Таким образом, меньше всех в этом сезоне денег получил «Хаддерсфилд», но их сумма составила 96,6 млн фунтов. Больше всех заработал «Ливерпуль» – 152,4 млн.

Сумма общих выплат всем клубам – 2,456 миллиарда фунтов.

Ник Харрис также привел таблицу из самого первого розыгрыша АПЛ – в сезоне-1992/93. Там было 22 команды. Суммы впечатляют.

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• Больше всех денег за место в АПЛ досталось чемпиону «МЮ» – 815 тысяч фунтов. Как минимум 26 нынешних игроков «МЮ» стоят сейчас гораздо больше. Самой слабой команде того сезона – «Ноттингем Форест» – выплатили всего 37 тысяч фунтов.

• «МЮ» получил 848 тысяч фунтов за матчи, показанные в прямом эфире. Меньше всех получили «Мидлсбро» и «Уимблдон» (по 239 тысяч).

• За телеправа каждый из клубов получил 750 тысяч фунтов.

• «МЮ» заработал больше всех клубов за сезон – 2,4 млн фунтов. Меньше всех –«Мидлсбро» – 1,06 млн.

• Всего клубам было выплачено 35,2 млн фунтов. Эта сумма в 70 раз меньше нынешней. С тех пор прошло 26 лет.

Все фото: Твиттер Ника Харриса
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