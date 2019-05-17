Важный игрок «Челси» травмировался в товарняке в США. Ранее тренер был против этой игры

«Челси» играл с американским клубом «Нью-Ингленд Революшн» (3:0) в Бостоне. Этот матч – их совместная акция против дискриминации и связана с благотворительностью. Еще владеющие клубами Роман Абрамович и семья Крафт пожертвовали по миллиону долларов организациям помощи.

Но для игровой подготовки «Челси» этот выезд – проблема. Он состоялся через полнедели после финала сезона АПЛ – с полетом в 10 000 км за оба конца. А через 12 дней у «Челси» финал Лиги Европы в Баку. Главный тренер Маурицио Сарри, комментируя товарищеский матч в США, говорил именно об этом: «Мы сыграли 61 матч, так что это очень сложно. Нам нужно отдохнуть. К сожалению, мы должны поехать в США, чтобы сыграть матч. И затем, после США, у нас есть 10 дней, чтобы подготовиться». По условиям контракта, тренер не мог выставить состав резервистов, поэтому все главные звезды вышли минимум на тайм.

За неделю с 9-го по 16 мая «Челси» сыграл три матча:

Полуфинал ЛЕ с «Айтрахтом» – 120 минут плюс пенальти.

Гостевой матч с «Лестером».

Перелет в Бостон и тот самый товарищеский матч.

Во всех трех матчах сыграл полузащитник Рубен Лофтус-Чик. Он отыграл 86 минут в полуфинале ЛЕ, полный матч в Лестере и вышел во втором тайме в Бостоне. Там его хватило на 24 минуты. Он неудачно вступил в единоборство, получил травму и был заменен. Позднее врачи поняли, что у него разрыв ахиллова сухожилия, и для лечения понадобится операция. Финал Лиги Европы он пропустит.

Лофтус-Чик нужен Сарри. В этой Лиге Европы он восьмой внутри команды по сыгранным минутам. Лофтус-Чик выходил в 11 матчах из 14, забив 4 гола (больше только у Жиру). Вероятно, на финале вместо него выйдут Баркли или Ковачич: среди этих 11 матчах в четырех Лофтус-Чик уходил на замену, и по два раза его меняли эти двое. Впрочем, в АПЛ Лофтус-Чик, наоборот, сам меняет других: из 24 матчей у него только 6 – в стартовом составе.

В конце – доброе видео, как Лофтус-Чик, Давид Луиз и Эмерсон пришли в школу около Бостона и пообщались с детьми.