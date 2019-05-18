«Валенсия» сыграет в Лиге чемпионов, «Хетафе», «Севилья» и «Эспаньол» представят Испанию в Лиге Европы
18 мая 2019, 19:26
В Испании проходит заключительный тур Примеры. Уже определились все участники еврокубков от этой страны. До последнего тура было известно, что в ЛЧ от Испании сыграют «Барселона», «Атлетико» и «Реал».
Четвертым участником Лиги чемпионов стала «Валенсия» – она переиграла 2:0 «Вальядолид» благодаря голам Солера и Родриго и сохранила за собой четвертое место.
«Хетафе» остался пятым, сыграв 2:2 с «Вильярреалом», он попадет напрямую в группу Лиги Европы вместе с «Севильей» (шестое место, 2:0 над «Атлетиком»).
Еще один участник ЛЕ от Испании – «Эспаньол», который потеснил с седьмого места «Атлетик». Каталонская команда обыграла 2:0 «Реал Сосьедад». Она начнет евросезон со второго раунда ЛЕ.
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