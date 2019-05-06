Михеев не попал в состав сборной России на ЧМ-2019. В этот же день он подписал контракт с «Торонто»

06 мая 2019, 19:50

Смотрите, как интересно совпали две новости. Сначала официально объявили, кого точно не будет в составе хоккейной сборной на ЧМ. Илья Михеев исключен.

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Потом «Торонто» публикнул новость о контракте с Михеевым. Бывший нападающий «Авангарда» подписал с клубом НХЛ однолетнее соглашение новичка.

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Всю карьеру Илья Михеев провел в «Авангарде». Он отыграл в КХЛ 224 матча, в которых набрал 122 очка. На Михеева претендовали «Вегас» и «Чикаго».

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