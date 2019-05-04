Сборная России снова проиграла на Чешских играх
04 мая 2019, 17:41
Сборная России потерпела второе поражение на Чешских играх. На этот раз наша команда проиграла Финляндии (1:3). В составе финнов отличились Харри Песонен, Микко Лехтонен и Оливер Каски. Единственную шайбу в ворота Кевина Ланкинена забросил Александр Овечкин.
Сейчас сборная России занимает первое место в таблице Евротура. Завтра нам предстоит матч с хозяевами ЧМ-2019, сборной Чехии.
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