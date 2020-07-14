«Амур» призвал фанатов не участвовать в митингах за Фургала

К хабаровским болельщикам обратились президент «Амура» Александр Могильный, а также игроки: Михал Йордан и братья Ушенины.

Вот их слова:

🙅🏻‍♂️ «Надо проявить спокойствие и все будет хорошо».

🙅🏻‍♂️ «Надо играть по правилам. И на льду, и в жизни».

🙅🏻‍♂️ «Пусть страсти кипят только на льду».