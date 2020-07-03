ЦСКА – чемпион России, СКА и «Ак Барс» поделили второе место

ФХР распределила места в чемпионате России сезона-2019/20.

Места распределялись с учетом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата.

1. ЦСКА – 94 очка;

2. «Ак Барс» и СКА – по 93;

3. «Динамо» М – 82;

4. «Сибирь» – 74 (за счет выхода во 2-й раунд плей-офф);

5. «Салават Юлаев» – 68 (за счет выхода во 2-й раунд плей-офф);

6. «Авангард» – 83;

7. «Автомобилист» – 78;

8. «Спартак» – 77;

9. «Локомотив» – 73;

10. «Металлург» – 65;

11. «Витязь» – 65;

12. «Торпедо» – 64;

13. «Нефтехимик» – 64;

14. «Амур» – 62;

15. ХК «Сочи» – 59;

16. «Северсталь» – 58;

17. «Трактор» – 56;

18. «Адмирал» – 56.