ЦСКА – чемпион России, СКА и «Ак Барс» поделили второе место

03 июля 2020, 13:46

ФХР распределила места в чемпионате России сезона-2019/20.

Места распределялись с учетом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата.

1.  ЦСКА – 94 очка; 
2. «Ак Барс» и СКА – по 93; 
3. «Динамо» М – 82; 
4. «Сибирь» – 74 (за счет выхода во 2-й раунд плей-офф); 
5. «Салават Юлаев» – 68 (за счет выхода во 2-й раунд плей-офф); 
6. «Авангард» – 83; 
7. «Автомобилист» – 78; 
8.  «Спартак» – 77; 
9.  «Локомотив» – 73; 
10. «Металлург» – 65; 
11. «Витязь» – 65; 
12. «Торпедо» – 64; 
13. «Нефтехимик» – 64; 
14. «Амур» – 62; 
15. ХК «Сочи» – 59; 
16. «Северсталь» – 58; 
17. «Трактор» – 56; 
18. «Адмирал» – 56.