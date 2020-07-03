«Ман Сити» разгромил «Ливерпуль» 4:0. Оба поражения «Ливерпуля» в сезоне – крупные

03 июля 2020, 00:12

Перед игрой «Ман Сити» устроил «Ливерпулю» чемпионский коридор, как и планировалось.

В самом матче:

  • 1:0 – Де Брюйне реализовал пенальти за снос Гомесом Стерлинга;
  • 2:0 – Стерлинг раскрутил Гомеса, получив ассист от Фодена;
  • 3:0 – В конце первого тайма забил Фоден, здорово обыгравшись с Де Брюйне;
  • 4:0 – Во втором тайме удар Стерлинга прервал Окслейд-Чемберлен – автогол.

Это второе поражение «Ливерпуля» в АПЛ. Первое – 0:3 от «Уотфорда».

Главное в матче
«Ман Сити» пообещал и устроил «Ливерпулю» чемпионский коридор
Стерлинг убил «Ливерпуль» через Гомеса – дважды. Осенью они ругались – дважды