Клопп: «Я здесь всего 4,5 года, но я уже понимаю, что значит эта победа для всех болельщиков «Ливерпуля»

26 июня 2020, 01:34

Сразу же после матча «Манчестер Сити» Sky Sports сделали быстрое интервью с Юргеном Клоппом. Все эмоции от этого разговора вы можете посмотреть, кликнув по ссылке. Вот небольшая часть речи Клоппа:

«Мне было очень легко настроить ребят на это чемпионство, потому что они все знали, что мы творим историю. 100 минут из игры «Сити» – это было очень напряженно. Я не хотел смотреть ее, но мне пришлось.

Вы ждали 30 лет. Я же здесь всего 4,5 года, но я уже понимаю, что значит эта победа для всех болельщиков «Ливерпуля». Особенно она ценится после трехмесячного перерыва, потому что никто не знал, сможем ли мы удержать преимущество».

«Ливерпуль». Чемпионство. Счастье.
Как «Ливерпуль» празднует чемпионство. Самые счастливые люди мира сейчас
Клопп плачет в прямом эфире с легендами «Ливерпуля»
Игроки «Ливерпуля» сорвали чемпионское интервью ван Дейка 🎤