«Бавария» сыграет с «Байером» в финале Кубка Германии, матч – через три недели

Полуфинальные матчи прошли за два дня:

9 июня «Байер» разгромил 3:0 «Саарбрюккен»;

10 июня «Бавария» выиграла 2:1 у «Айнтрахта» (Перишич, Левандовски – Да Коста).

Финал запланирован на 4 июля в Берлине на «Олимпиаштадионе».

«Бавария» в последних десяти турнирах семь раз играла в финалах, из них выигрывала пять.