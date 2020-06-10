«Бавария» сыграет с «Байером» в финале Кубка Германии, матч – через три недели

10 июня 2020, 23:40

Полуфинальные матчи прошли за два дня:

Финал запланирован на 4 июля в Берлине на «Олимпиаштадионе». 

«Бавария» в последних десяти турнирах семь раз играла в финалах, из них выигрывала пять.

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