Австрийский ЛАСК оштрафовали на шесть очков за преждевременное начало полноценных тренировок

29 мая 2020, 09:39

Две недели назад клубам чемпионата Австрии разрешили проводить тренировки в небольших группах. ЛАСК нарушил это распоряжение и позволил своим футболистам заниматься в полном составе.

В соцсетях появлялись видео с тренировок ЛАСКа. Австрийские клубы возмутились, почему ЛАСК нарушил правила социального дистанцирования. Федерация футбола моментально отреагировала на это – оштрафовала ЛАСК на 12 очков и 75 тысяч евро.

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Так как в Австрии действует двухэтапная система сезона, все очки делятся на два. Поэтому ЛАСК получил лишь шесть очков штрафа, но все равно опустился на второе место.

Теперь у него 21 балл. У лидирующего «Зальцбурга» – 24.

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