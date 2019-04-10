«Ливерпуль» дежурно обыграл «Порту», но этот заголовок спасет одна цифра: 400-я победа в карьере Клоппа

10 апреля 2019, 01:30
  • Преимущество по ударам: 15-8
  • Преимущество по владению: 64%-36%
  • Преимущество по касаниям: 864-563
  • Первый гол уже на пятой минуте. 

«Ливерпуль» очень спокойно выиграл первый матч 1/4 финала ЛЧ. Обсуждать эту игру нет смысла. Но в историю она все-таки войдет: как 400-я победа в тренерской карьере Юргена Клоппа. 

111 побед – с «Ливерпулем».

180 побед – с «Боруссией».

109 побед – с «Майнцем».

 