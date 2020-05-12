Уайт ждет боя Хабиб – Гейджи летом

12 мая 2020, 23:17

Слова президента UFC Дэйны Уайта передает ESPN:

«Жду, что Хабиб и Гейджи подерутся летом. Не знаю, будет ли это первым турниром на борцовском острове, но поединок пройдет там. Если вдруг ситуация в мире не нормализуется раньше, чем я думаю».

Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию

Ранее Уайт подтвердил, что следующим соперником Хабиба станет победитель боя Гейджи – Фергюсон.

Каким был прошлый турнир UFC
Не смотрели UFC 249? Краткие итоги по всем боям – в нашем тексте
Гейджи выбросил пояс и сказал, что его интересует только бой с чемпионом из России. Хабиб отреагировал
Сехудо выходит на бои с копией золота Олимпиады. Оригинальную медаль он потерял в пожаре
Фергюсон побеждал 8 лет (это 12 боев!). И проиграл Гейджи, потому что готовился к другому стилю
Кто такой Гейджи – соперник Хабиба. Для тех, кто только узнал эту фамилию из новостей