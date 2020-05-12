Уайт ждет боя Хабиб – Гейджи летом

Слова президента UFC Дэйны Уайта передает ESPN:

«Жду, что Хабиб и Гейджи подерутся летом. Не знаю, будет ли это первым турниром на борцовском острове, но поединок пройдет там. Если вдруг ситуация в мире не нормализуется раньше, чем я думаю».