Отец Хабиба доставлен в больницу Москвы

Об этом рассказал друг семьи Нурмагомедовых Убайдула Османов:

«Несколько дней назад я разговаривал с Абдулманапом. По его словам, все было хорошо, говорил, что идет на поправку. 3 мая мне позвонил его близкий родственник, сказал, что ему вдруг стало плохо и спецбортом его доставили в Москву. Я полагаю, что были проблемы с сердцем».